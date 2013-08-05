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Кубок Германии
Дуйсбург VS Падерборн
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Дуйсбург - Падерборн: 05 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Дуйсбург
Дуйсбург
2:3
Дуйсбург - Падерборн: 05 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Кубок Германии, 1 раунд
Кубок Германии,
1 раунд
Германия
5 авг. 2013, 19:30 МСК
5.08.2013, 19:30 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Дуйсбург
мин
33
Бёдер
Лукас Бёдер
События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
22:45
Дуйсбург
1 : 3
Падерборн
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
22:45
Дуйсбург
1
Падерборн
3
05.08.2013
05 авг. 2013
пн
19:30
Дуйсбург
2 : 3
Падерборн
05.08.2013
05 авг. 2013
пн
19:30
Дуйсбург
2
Падерборн
3
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