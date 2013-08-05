Дуйсбург - Падерборн: 05 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Дуйсбург
Дуйсбург
2:3

Дуйсбург - Падерборн: 05 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Кубок Германии, 1 раунд

Кубок Германии,

1 раунд

Германия
5 авг. 2013, 19:30 МСК
5.08.2013, 19:30 МСК
понедельник
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Предварительный состав

Дуйсбург
мин
33
Бёдер
Лукас Бёдер

События

Матч окончен 2:3

Прошлые матчи

05.02.2019 05 февр. 2019 вт 22:45
Дуйсбург
1 : 3
Падерборн
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 22:45
Дуйсбург
1
Падерборн
3
05.08.2013 05 авг. 2013 пн 19:30
Дуйсбург
2 : 3
Падерборн
05.08.2013 05 авг. 2013 пн 19:30
Дуйсбург
2
Падерборн
3

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