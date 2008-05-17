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Дуйсбург
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Дуйсбург
Дуйсбург
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Результаты
Таблица
И
В
Н
П
Мячи
Очки
16
Нюрнберг
34
7
10
17
35:51
31
17
Ганза
34
8
6
20
30:52
30
18
Дуйсбург
34
8
5
21
36:55
29
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Результаты
17.05.2008
17 мая 2008
сб
16:30
Айнтрахт
4 : 2
Дуйсбург
17.05.2008
17 мая 2008
сб
16:30
34 тур
Айнтрахт
4
Дуйсбург
2
Германия. Бундеслига , 34 тур
10.05.2008
10 мая 2008
сб
16:30
Дуйсбург
2 : 3
Бавария
10.05.2008
10 мая 2008
сб
16:30
33 тур
Дуйсбург
2
Бавария
3
Германия. Бундеслига , 33 тур
07.05.2008
07 мая 2008
ср
21:00
Нюрнберг
2 : 0
Дуйсбург
07.05.2008
07 мая 2008
ср
21:00
32 тур
Нюрнберг
2
Дуйсбург
0
Германия. Бундеслига , 32 тур
04.05.2008
04 мая 2008
вс
18:00
Дуйсбург
3 : 2
Байер
04.05.2008
04 мая 2008
вс
18:00
31 тур
Дуйсбург
3
Байер
2
Германия. Бундеслига , 31 тур
26.04.2008
26 апр. 2008
сб
16:30
Бохум
1 : 1
Дуйсбург
26.04.2008
26 апр. 2008
сб
16:30
30 тур
Бохум
1
Дуйсбург
1
Германия. Бундеслига , 30 тур
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