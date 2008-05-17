Дуйсбург

Дуйсбург
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Германия
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И В Н П Мячи Очки
16
Нюрнберг
34 7 10 17 35:51 31
17
Ганза
34 8 6 20 30:52 30
18
Дуйсбург
34 8 5 21 36:55 29
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Результаты
17.05.2008 17 мая 2008 сб 16:30
Айнтрахт
4 : 2
Дуйсбург
17.05.2008 17 мая 2008 сб 16:30
34 тур
Айнтрахт
4
Дуйсбург
2
Германия. Бундеслига , 34 тур
10.05.2008 10 мая 2008 сб 16:30
Дуйсбург
2 : 3
Бавария
10.05.2008 10 мая 2008 сб 16:30
33 тур
Дуйсбург
2
Бавария
3
Германия. Бундеслига , 33 тур
07.05.2008 07 мая 2008 ср 21:00
Нюрнберг
2 : 0
Дуйсбург
07.05.2008 07 мая 2008 ср 21:00
32 тур
Нюрнберг
2
Дуйсбург
0
Германия. Бундеслига , 32 тур
04.05.2008 04 мая 2008 вс 18:00
Дуйсбург
3 : 2
Байер
04.05.2008 04 мая 2008 вс 18:00
31 тур
Дуйсбург
3
Байер
2
Германия. Бундеслига , 31 тур
26.04.2008 26 апр. 2008 сб 16:30
Бохум
1 : 1
Дуйсбург
26.04.2008 26 апр. 2008 сб 16:30
30 тур
Бохум
1
Дуйсбург
1
Германия. Бундеслига , 30 тур
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