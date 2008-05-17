Ганза

Росток
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И В Н П Мячи Очки
15
Арминия
34 8 10 16 35:60 34
16
Нюрнберг
34 7 10 17 35:51 31
17
Ганза
34 8 6 20 30:52 30
18
Дуйсбург
34 8 5 21 36:55 29
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Результаты
17.05.2008 17 мая 2008 сб 16:30
Бохум
1 : 2
Ганза
17.05.2008 17 мая 2008 сб 16:30
34 тур
Бохум
1
Ганза
2
Германия. Бундеслига , 34 тур
10.05.2008 10 мая 2008 сб 16:30
Ганза
1 : 2
Байер
10.05.2008 10 мая 2008 сб 16:30
33 тур
Ганза
1
Байер
2
Германия. Бундеслига , 33 тур
06.05.2008 06 мая 2008 вт 21:00
Ганновер-96
3 : 0
Ганза
06.05.2008 06 мая 2008 вт 21:00
32 тур
Ганновер-96
3
Ганза
0
Германия. Бундеслига , 32 тур
03.05.2008 03 мая 2008 сб 16:30
Ганза
1 : 3
Гамбург
03.05.2008 03 мая 2008 сб 16:30
31 тур
Ганза
1
Гамбург
3
Германия. Бундеслига , 31 тур
26.04.2008 26 апр. 2008 сб 16:30
Энерги
2 : 1
Ганза
26.04.2008 26 апр. 2008 сб 16:30
30 тур
Энерги
2
Ганза
1
Германия. Бундеслига , 30 тур
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