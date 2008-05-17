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Ганза
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Таблица
И
В
Н
П
Мячи
Очки
15
Арминия
34
8
10
16
35:60
34
16
Нюрнберг
34
7
10
17
35:51
31
17
Ганза
34
8
6
20
30:52
30
18
Дуйсбург
34
8
5
21
36:55
29
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Результаты
17.05.2008
17 мая 2008
сб
16:30
Бохум
1 : 2
Ганза
17.05.2008
17 мая 2008
сб
16:30
34 тур
Бохум
1
Ганза
2
Германия. Бундеслига , 34 тур
10.05.2008
10 мая 2008
сб
16:30
Ганза
1 : 2
Байер
10.05.2008
10 мая 2008
сб
16:30
33 тур
Ганза
1
Байер
2
Германия. Бундеслига , 33 тур
06.05.2008
06 мая 2008
вт
21:00
Ганновер-96
3 : 0
Ганза
06.05.2008
06 мая 2008
вт
21:00
32 тур
Ганновер-96
3
Ганза
0
Германия. Бундеслига , 32 тур
03.05.2008
03 мая 2008
сб
16:30
Ганза
1 : 3
Гамбург
03.05.2008
03 мая 2008
сб
16:30
31 тур
Ганза
1
Гамбург
3
Германия. Бундеслига , 31 тур
26.04.2008
26 апр. 2008
сб
16:30
Энерги
2 : 1
Ганза
26.04.2008
26 апр. 2008
сб
16:30
30 тур
Энерги
2
Ганза
1
Германия. Бундеслига , 30 тур
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