Любек

Любек
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Германия
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Результаты
Результаты
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
Любек
3(3) : 3(4)
Санкт-Паули
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
1/32 финала
Любек
3
Санкт-Паули
3
Германия. Кубок , 1/32 финала
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