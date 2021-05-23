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Маттео Риччи
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Маттео Риччи
№8
Полузащитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Возраст
27
Рост
176
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Специя
2 : 2
Рома
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Специя
2
Рома
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Специя
4 : 1
Торино
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 37 тур
Специя
4
Торино
1
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Специя
1 : 4
Наполи
34'
34'
34'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Специя
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Специя
1 : 1
Интер
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Специя
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
Специя
3 : 2
Кротоне
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
Специя
2 : 1
Кальяри
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
Специя
2 : 2
Парма
21'
21'
21'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2
Парма
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 24 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Специя
1 : 2
Дженоа
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Специя
2 : 2
Болонья
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2
Болонья
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:00
Специя
1 : 2
Лацио
82'
82'
82'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:00
Специя
0 : 0
Аталанта
3'
3'
3'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Специя
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Специя
1 : 4
Ювентус
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Специя
1
Ювентус
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
Специя
2 : 2
Фиорентина
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Специя
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
16:00
Верона
1 : 1
Специя
01.05.2021
01 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
1
Специя
1
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Дженоа
2 : 0
Специя
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
2
Специя
0
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Болонья
4 : 1
Специя
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
4
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Лацио
2 : 1
Специя
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
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