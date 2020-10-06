Порту
Порту
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Драгау
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Сержиу Консейсау
С. Консейсау
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Ооочень далекий разбег мастера штрафных из «Порту». Разогнался – и пальнул между ног Роналду
#Сержиу Оливейра
10 марта, 02:19
Кьеза мазал по пустым воротам, но дотащил «Ювентус» до овертайма. А без него – вылет
#Федерико Кьеза
10 марта, 01:40
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
«Ювентус» привез смешной гол на 63-й секунде – соперник подкатился под вратаря и забил
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#Лига чемпионов
17 февраля, 23:48
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Тренер «Порту» в слезах праздновал гол с сыном. Пока обнимались, судья его отменил
#Сержиу Консейсау
14 февраля, 15:11
Футболисты в Португалии толкают застрявшую машину скорой. Прямо посреди поля 🚑
#Порту
11 февраля, 14:11
Русский вратарь Крицюк снес игрока «Порту». Тот потерял сознание и пришел в себя на скорой
1
#Нану
05 февраля, 00:44
1
«Зенит» потратил на игроков из чемпионата Португалии почти 130 млн за десять лет
#Зенит
06 октября 2020, 19:30
# новости спорта
Прогноз на матч «Порту» – «Челси», 7 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
вчера, 20:11
Где смотреть матч «Порту» – «Челси», 7 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
вчера, 19:53
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Ювентус» вылетел от «Порту» в овертайме, играя в большинстве. Это его второй подряд вылет в 1/8 финала ЛЧ
10 марта, 01:43
Впервые с апреля-2018 в плей-офф Лиги чемпионов за «Ювентус» забил не Роналду
18 февраля, 01:41
«Ювентус» пропустил два гола в началах таймов и проиграл «Порту»
18 февраля, 00:51
Клубы плей-офф Лиги чемпионов: четыре новичка, не из топ-5 лиг – только «Порту»
#Лига чемпионов
10 декабря 2020, 01:04
Игрок «Ман Сити» не забил с линии чужих ворот. Еще и вынес из них мяч
#Рубен Диаш
02 декабря 2020, 02:50
Португальская лига показала весь чемпионский сезон «Порту» как одну катку в «Супер Марио»
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#Порту
27 июля 2020, 20:02
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Заменял сам себя, превышал скорость, его отцу угрожали посредники «Интера». Истории о новичке «Сочи» – Имбула
#Жанелли Имбула
04 марта 2020, 16:17
В первом раунде Лиги Европы вылетели все 4 клуба из Португалии
#Лига Европы
28 февраля 2020, 00:51
Игрок «Порту» услышал расистское оскорбление, сам ушел с поля и послал фанатов в инстаграме
#Мусса Марега
17 февраля 2020, 14:46
Мы забыли про Зе Луиша, а он положил красотищу. Подработал грудью, забил через себя в падении
#Зе Луиш
03 декабря 2019, 11:03
«Матч ТВ» показал скрины из договора о трансляции игры «Краснодара» и «Порту». Споры продолжаются
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 18:35
Успокоились, а теперь важное: как «Краснодару» это удалось?
#Краснодар
14 августа 2019, 00:26
Забудьте про «Шапи-тайм». Сулейманов – игрок основы
#Магомед-Шапи Сулейманов
13 августа 2019, 23:49
Новый вратарь «Порту» восхищался нереальными сейвами Касильяса. Теперь он сам их творит
#Аугустин Марчесин
13 августа 2019, 15:36
Зачем Спаич убегает в ворота «Краснодара» во время штрафных? Мы разобрали оба момента
#Урош Спаич
07 августа 2019, 23:10
«Краснодар» вышел на Лигу чемпионов с кучей легионеров. Это не оправдалось, но возможно только здесь
#Краснодар
07 августа 2019, 22:10
Сульшер на счастливом «Камп Ноу», «Тоттенхэм» и «Ман Сити» сыграют трижды за 2 недели. Главное из же...
#Лига чемпионов
15 марта 2019, 14:45
#Лига чемпионов
15 марта 2019, 14:45
«Рома» второй год подряд страдает из-за судей
#Рома
07 марта 2019, 12:10