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«Селтик» не поставил чемпионский коридор для «Рейнджерс», а его тренер вспомнил: два года назад с ними поступили так же
#Селтик
21 марта, 18:07
От такого видео станет больно: игрок «Рейнджерс» в прыжке ударил вратаря ногой в лицо
2
#Кемар Руф
19 марта, 00:56
2
Ух, как ярко «Рейнджерс» празднует чемпионство: фанаты нарушают антиковидные правила, а игроки кутят в раздевалке
#Глазго Рейнджерс
08 марта, 20:05
Ненависть протестантов и католиков, счастье от развала «Рейнджерс». Главное дерби Шотландии в проекте Стогниенко
#Чемпионат Шотландии
19 февраля, 22:39
Ярчайший гол октября – дальний удар «Рейнджерс» со своей половины. Его забил кузен Джорджи Смит
1
#Глазго Рейнджерс
22 октября 2020, 23:17
1
Гордон Рамзи не стал футболистом из-за травмы. Теперь дружит с Бекхэмом, занимается единоборствами и продвигает спорт
#Гордон Рамзи
02 марта 2020, 20:22
Чем удивила Лига Европы. Совсем чуть-чуть об «Арсенале», похвала Джеррарду и венграм
#Лига Европы
29 ноября 2019, 02:47
Королева Англии тоже связана с футболом. Ее любимый клуб − секрет, который 40 лет разгадывает вся страна
#Елизавета II
17 июля 2019, 10:52
#
новости спорта
«Рейнджерс» обвинил игрока «Славии» в расизме. Но «Славия» это отвергла и написала о нападении на своего игрока
19 марта, 10:17
Два гола защитников принесли «Вильярреалу» победу над киевским «Динамо», «Аякс» разгромил «Янг Бойз»
11 марта, 22:50
«Рейнджерс» – чемпион Шотландии. За 9 лет он прошел путь от банкротства и третьего дивизиона до победы в чемпионате
07 марта, 17:16
«Рейнджерс» и «Антверпен» – самая результативная пара в истории Лиги Европы. Они забили 14 мячей за два матча
25 февраля, 23:28
«Арсенал», «Аякс», «Шахтер» и еще пять команд вышли в 1/8 ЛЕ. Вылетели «Наполи», «Хоффенхайм», «Бенфика»
25 февраля, 22:50
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
25 минут из матча «Бенфика» – «Рейнджерс»: удаление, два автогола, замена
05 ноября 2020, 21:44
Джеррард строит из «Рейнджерс» английскую команду. В прямом смысле: англичан там больше, чем шотландцев
#Стивен Джеррард
04 октября 2019, 23:27
Риксен пригласил всех на последний благотворительный вечер. Ему все сложнее выживать
#Фернандо Риксен
10 июня 2019, 12:35
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
31 мая 2019, 18:00