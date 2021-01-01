Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
24Фабиан Шер Ф. Шер
Защ
29
20
1
1
8
0
Защ
32
15
1
0
4
0
Защ
38
10
0
0
5
0
Защ
32
6
0
0
1
0
Защ
31
2
0
0
0
0
Пол
32
22
3
1
4
1
Пол
29
16
0
1
4
0
Пол
28
14
2
1
5
0
Пол
32
14
0
1
6
0
Пол
22
10
0
0
0
0
Пол
37
7
0
0
1
0
Пол
28
6
0
1
0
0
Пол
36
6
0
0
3
0
Пол
33
4
0
0
1
0
Пол
24
1
0
0
0
0
Нап
27
19
6
2
6
0
Нап
25
10
0
0
4
0
Нап
28
5
2
1
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
34
5
9
0
0
0
Вра
28
2
3
0
0
1
Вра
34
1
4
0
0
0
29
игроков
29
Всего игроков
4
вратаря
8
защитников
12
полузащитников
5
нападающих