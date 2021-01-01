Депортиво
Ла-Корунья
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Испания
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Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
16
Луизиньо Луизиньо
Защ
35
26
0
1
11
0
12
Сидней Сидней
Защ
31
20
1
1
4
0
24
Фабиан Шер Ф. Шер
Защ
29
20
1
1
8
0
6
Рауль Альбентоса Р. Альбентоса
Защ
32
15
1
0
4
0
3
Фернандо Наварро Ф. Наварро
Защ
38
10
0
0
5
0
4
Энеко Боведа Э. Боведа
Защ
32
6
0
0
1
0
14
Алехандро Аррибас А. Аррибас
Защ
31
2
0
0
0
0
33
Альдо Уан А. Уан
Защ
25
1
0
0
0
0
2
Хуанфран Хуанфран
Пол
32
28
0
1
3
0
20
Гильерме Гильерме
Пол
30
27
0
0
11
0
22
Селсо Боргес С. Боргес
Пол
32
22
3
1
4
1
8
Эмре Чолак Э. Чолак
Пол
29
16
0
1
4
0
9
Федерико Картабия Ф. Картабия
Пол
28
14
2
1
5
0
5
Педро Москера П. Москера
Пол
32
14
0
1
6
0
17
Федерико Вальверде Ф. Вальверде
Пол
22
10
0
0
0
0
14
Михаэль Крон-Дели М. Крон-Дели
Пол
37
7
0
0
1
0
11
Карлес Хиль К. Хиль
Пол
28
6
0
1
0
0
21
Салли Мунтари С. Мунтари
Пол
36
6
0
0
3
0
21
Бруно Гама Б. Гама
Пол
33
4
0
0
1
0
27
Эдуардо Экспозито Э. Экспозито
Пол
24
1
0
0
0
0
7
Лукас Лукас
Нап
32
26
7
5
3
0
23
Адриан Адриан
Нап
33
25
6
4
1
0
10
Флорин Андоне Ф. Андоне
Нап
27
19
6
2
6
0
18
Закария Баккали З. Баккали
Нап
25
10
0
0
4
0
19
Борха Валле Балонга Б. Валле Балонга
Нап
28
5
2
1
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
13
Рубен Рубен
Вра
36
22
45
0
2
0
25
Костел Пантилимон К. Пантилимон
Вра
34
5
9
0
0
0
14
Максим Коваль М. Коваль
Вра
28
2
3
0
0
1
22
Пжемислав Тытонь П. Тытонь
Вра
34
1
4
0
0
0
29
игроков
29
Всего игроков
4
вратаря
8
защитников
12
полузащитников
5
нападающих