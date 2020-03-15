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Андрес Вомбергар
№32
Нападающий
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Команда
Уфа
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
20 нояб. 1994 (25) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
минуты: 80' - 90'
ЦСКА
0
Уфа
0
минуты: 80' - 90'
9.03.2020
9 марта 2020
пн
19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
9.03.2020
9 марта 2020
пн
19:00
минуты: 90' - 90'
Зенит
0
Уфа
0
минуты: 90' - 90'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
16:30
Краснодар
2 : 0
Уфа
1.03.2020
1 марта 2020
вс
16:30
минуты: 75' - 90'
Краснодар
2
Уфа
0
минуты: 75' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:00
минуты: 68' - 90'
Ахмат
0
Уфа
1
минуты: 68' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 67' - 90'
Крылья Советов
0
Уфа
1
минуты: 67' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
Уфа
1 : 1
Сочи
85'
85'
85'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
85'
минуты: 82' - 90'
Уфа
1
Сочи
1
минуты: 82' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
минуты: 79' - 90'
Оренбург
0
Уфа
0
минуты: 79' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
1
Локомотив
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
19'
19'
19'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Тамбов
3
Уфа
0
минуты: 1' - 46'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
Уфа
1 : 1
ЦСКА
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 61'
Уфа
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 61'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
32'
32'
32'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
11:30
минуты: 31' - 90'
Уфа
0
Ахмат
1
минуты: 31' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Рубин
0
Уфа
0
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
17:30
Уфа
1 : 0
Спартак
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
17:30
минуты: 78' - 90'
Уфа
1
Спартак
0
минуты: 78' - 90'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
был в запасе
Динамо
0
Уфа
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
Уфа
1 : 2
Оренбург
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
был в запасе
Уфа
1
Оренбург
2
был в запасе