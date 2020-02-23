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Максим Пундж
№29
Защитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 авг. 1992 (27) лет
Рост
29
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
ПСЖ
4 : 3
Бордо
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
4
Бордо
3
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Бордо
2
Дижон
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Метц
1 : 2
Бордо
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Метц
1
Бордо
2
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Брест
1 : 1
Бордо
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Брест
1
Бордо
1
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Бордо
0
Марсель
0
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
был в запасе
Нант
0
Бордо
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ренн
1 : 0
Бордо
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Ренн
1
Бордо
0
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
2
Монако
1
был в запасе
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Ницца
1
Бордо
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Бордо
3
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 2
Брест
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Бордо
2
Брест
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Метц
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Бордо
2
Метц
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Дижон
0 : 2
Бордо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Дижон
0
Бордо
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Монпелье
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Бордо
1
Монпелье
1
был в запасе