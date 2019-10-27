Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Кевин Малку
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Наполи
Гражданство
Франция
Дата рождения
31 июля 1991 (28) лет
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
италия. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Наполи
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Верона
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Торино
0 : 0
Наполи
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Торино
0
Наполи
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Наполи
0
Кальяри
1
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
1 : 4
Наполи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Сампдория
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Наполи
2
Сампдория
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
4
Наполи
3
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:45
Фиорентина
3 : 4
Наполи
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:45
был в запасе
Фиорентина
3
Наполи
4
был в запасе