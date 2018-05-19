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Алессио Черчи
№7
Нападающий
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Команда
Салернитана
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2018
19 мая 2018
сб
16:00
Ювентус
2 : 1
Верона
76'
76'
76'
19.05.2018
19 мая 2018
сб
16:00
76'
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Верона
1
минуты: 1' - 90'
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Верона
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
5.05.2018
5 мая 2018
сб
19:00
Милан
4 : 1
Верона
5.05.2018
5 мая 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Милан
4
Верона
1
минуты: 1' - 90'
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Верона
1 : 3
СПАЛ
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Верона
1
СПАЛ
3
минуты: 1' - 90'
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
21:45
Дженоа
3 : 1
Верона
57'
57'
57'
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
3
Верона
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Верона
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
Болонья
2 : 0
Верона
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Верона
0
минуты: 1' - 90'
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
16:00
Верона
1 : 0
Кальяри
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
4.04.2018
4 апр. 2018
ср
18:00
Беневенто
3 : 0
Верона
4.04.2018
4 апр. 2018
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Беневенто
3
Верона
0
минуты: 1' - 90'
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Интер
3 : 0
Верона
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
был в запасе
Интер
3
Верона
0
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:30
Верона
3 : 0
Милан
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Верона
3
Милан
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
СПАЛ
2 : 2
Верона
55'
55'
55'
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
55'
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
2
Верона
2
минуты: 1' - 90'
4.12.2017
4 дек. 2017
пн
23:00
Верона
0 : 1
Дженоа
4.12.2017
4 дек. 2017
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Верона
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
Сассуоло
0 : 2
Верона
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Верона
2
минуты: 1' - 90'
20.11.2017
20 нояб. 2017
пн
22:45
Верона
2 : 3
Болонья
12'
12'
12'
20.11.2017
20 нояб. 2017
пн
22:45
12'
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
17:00
Кальяри
2 : 1
Верона
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Верона
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
22:45
Верона
1 : 2
Интер
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
19:30
Аталанта
3 : 0
Верона
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Аталанта
3
Верона
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
13:30
Кьево
3 : 2
Верона
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
3
Верона
2
минуты: 1' - 90'
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
21:45
Верона
1 : 0
Беневенто
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Беневенто
0
минуты: 1' - 90'
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