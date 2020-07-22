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Артур Нигматуллин
№1
Вратарь
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 мая 1991 (29) лет
Рост
194
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2013/2014
2012/2013
2009
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Уфа
0 : 0
Арсенал
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
был в запасе
Уфа
0
Арсенал
0
был в запасе
15.07.2020
15 июля 2020
ср
16:00
Урал
1 : 3
Арсенал
15.07.2020
15 июля 2020
ср
16:00
был в запасе
Урал
1
Арсенал
3
был в запасе
11.07.2020
11 июля 2020
сб
16:00
Арсенал
2 : 1
Тамбов
11.07.2020
11 июля 2020
сб
16:00
был в запасе
Арсенал
2
Тамбов
1
был в запасе
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Арсенал
2 : 4
Крылья Советов
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
был в запасе
Арсенал
2
Крылья Советов
4
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 1
Арсенал
04.07.2020
04 июля 2020
сб
16:30
был в запасе
Динамо
0
Арсенал
1
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:00
Ростов
2 : 1
Арсенал
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:00
был в запасе
Ростов
2
Арсенал
1
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Арсенал
2 : 3
Спартак
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Арсенал
2
Спартак
3
был в запасе
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
был в запасе
Арсенал
0
Рубин
1
был в запасе
07.03.2020
07 марта 2020
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Арсенал
07.03.2020
07 марта 2020
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Арсенал
0
был в запасе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Арсенал
01.03.2020
01 марта 2020
вс
19:00
был в запасе
Сочи
1
Арсенал
2
был в запасе
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
4
Локомотив
0
был в запасе
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
был в запасе
ЦСКА
0
Арсенал
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
Краснодар
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Краснодар
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Арсенал
0
Зенит
1
был в запасе
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
19:00
Спартак
0 : 1
Арсенал
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
19:00
был в запасе
Спартак
0
Арсенал
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Ахмат
1 : 1
Арсенал
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Ахмат
1
Арсенал
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Сочи
1
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Локомотив
2
Арсенал
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
2
Арсенал
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Урал
1
был в запасе
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