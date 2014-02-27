Дидье Зокора
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
Трабзонспор
0 : 2
Ювентус
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
Ювентус
2 : 0
Трабзонспор
74'
74'
74'
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90'