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Матч-центр
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Сержиу Пинту
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
16.05.2014
16 мая 2014
пт
22:00
Малага
1 : 0
Леванте
16.05.2014
16 мая 2014
пт
22:00
минуты: 1' - 65'
Малага
1
Леванте
0
минуты: 1' - 65'
10.05.2014
10 мая 2014
сб
22:59
Леванте
2 : 0
Валенсия
10.05.2014
10 мая 2014
сб
22:59
был в запасе
Леванте
2
Валенсия
0
был в запасе
4.05.2014
4 мая 2014
вс
18:00
Леванте
2 : 0
Атлетико
4.05.2014
4 мая 2014
вс
18:00
минуты: 72' - 90'
Леванте
2
Атлетико
0
минуты: 72' - 90'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:00
был в запасе
Леванте
0
Хетафе
0
был в запасе
7.04.2014
7 апр. 2014
пн
22:59
Леванте
1 : 2
Атлетик
7.04.2014
7 апр. 2014
пн
22:59
минуты: 46' - 90'
Леванте
1
Атлетик
2
минуты: 46' - 90'
31.03.2014
31 марта 2014
пн
21:00
Гранада
0 : 2
Леванте
31.03.2014
31 марта 2014
пн
21:00
был в запасе
Гранада
0
Леванте
2
был в запасе
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
Леванте
1 : 3
Бетис
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
был в запасе
Леванте
1
Бетис
3
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Леванте
0 : 1
Сельта
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Леванте
0
Сельта
1
был в запасе
9.03.2014
9 марта 2014
вс
21:00
Реал
3 : 0
Леванте
9.03.2014
9 марта 2014
вс
21:00
минуты: 1' - 74'
Реал
3
Леванте
0
минуты: 1' - 74'
1.03.2014
1 марта 2014
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Осасуна
1.03.2014
1 марта 2014
сб
20:00
был в запасе
Леванте
2
Осасуна
0
был в запасе
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
20:00
Леванте
1 : 0
Альмерия
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
20:00
был в запасе
Леванте
1
Альмерия
0
был в запасе
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
21:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Леванте
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
21:00
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Леванте
0
был в запасе
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
21:00
Леванте
1 : 1
Барселона
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
21:00
минуты: 87' - 90'
Леванте
1
Барселона
1
минуты: 87' - 90'
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
22:59
Леванте
1 : 0
Малага
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
22:59
минуты: 1' - 46'
Леванте
1
Малага
0
минуты: 1' - 46'
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
22:00
Атлетико
3 : 2
Леванте
88'
88'
88'
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
22:00
минуты: 87' - 90'
Атлетико
3
Леванте
2
минуты: 87' - 90'
13.12.2013
13 дек. 2013
пт
22:59
Леванте
2 : 1
Эльче
13.12.2013
13 дек. 2013
пт
22:59
минуты: 1' - 46'
Леванте
2
Эльче
1
минуты: 1' - 46'
29.11.2013
29 нояб. 2013
пт
22:00
Хетафе
1 : 0
Леванте
87'
87'
87'
29.11.2013
29 нояб. 2013
пт
22:00
минуты: 75' - 90'
Хетафе
1
Леванте
0
минуты: 75' - 90'
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
14:00
Леванте
0 : 3
Вильярреал
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
14:00
был в запасе
Леванте
0
Вильярреал
3
был в запасе
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
22:00
Атлетик
2 : 1
Леванте
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
22:00
был в запасе
Атлетик
2
Леванте
1
был в запасе
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
21:00
Леванте
0 : 1
Гранада
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
21:00
минуты: 69' - 90'
Леванте
0
Гранада
1
минуты: 69' - 90'
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