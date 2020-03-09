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Боян Йокич
№5
Защитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Словения
Дата рождения
17 мая 1986 (34) года
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
англия. кубок
лига европы групповой этап
испания. примера
лига европы плей-офф
италия. серия а
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
9.03.2020
9 марта 2020
пн
19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
52'
52'
52'
9.03.2020
9 марта 2020
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
16:30
Краснодар
2 : 0
Уфа
80'
80'
80'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
70'
70'
70'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
Уфа
1 : 1
Сочи
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
1
Локомотив
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
11:30
был в запасе
Уфа
0
Ахмат
1
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
17:30
Уфа
1 : 0
Спартак
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
17:30
был в запасе
Уфа
1
Спартак
0
был в запасе
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
был в запасе
Динамо
0
Уфа
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
Уфа
1 : 2
Оренбург
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Уфа
2 : 0
Ростов
90'
90'
90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 62' - 90'
Уфа
2
Ростов
0
минуты: 62' - 90'
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
2
Крылья Советов
1
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
Урал
3 : 2
Уфа
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Уфа
2
минуты: 1' - 90'