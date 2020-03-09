Боян Йокич
№5
Защитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Словения
Дата рождения
17 мая 1986 (34) года
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.03.2020 9 марта 2020 пн 19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
52'
52'
52'
9.03.2020 9 марта 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
1.03.2020 1 марта 2020 вс 16:30
Краснодар
2 : 0
Уфа
80'
80'
80'
1.03.2020 1 марта 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
70'
70'
70'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 11:30
Уфа
1 : 1
Сочи
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 11:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 11:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 14:00
был в запасе
Уфа
1
Локомотив
1
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 11:30
был в запасе
Уфа
0
Ахмат
1
был в запасе
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 17:30
Уфа
1 : 0
Спартак
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 17:30
был в запасе
Уфа
1
Спартак
0
был в запасе
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
был в запасе
Динамо
0
Уфа
0
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 11:30
Уфа
1 : 2
Оренбург
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:30
Уфа
2 : 0
Ростов
90'
90'
90'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:30
минуты: 62' - 90'
Уфа
2
Ростов
0
минуты: 62' - 90'
27.07.2019 27 июля 2019 сб 14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019 27 июля 2019 сб 14:00
был в запасе
Уфа
2
Крылья Советов
1
был в запасе
20.07.2019 20 июля 2019 сб 14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
20.07.2019 20 июля 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'
13.07.2019 13 июля 2019 сб 16:30
Урал
3 : 2
Уфа
13.07.2019 13 июля 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Уфа
2
минуты: 1' - 90'