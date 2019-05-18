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Матье Фламини
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 марта 1984 (36) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Хетафе
2 : 2
Вильярреал
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
был в запасе
Хетафе
2
Вильярреал
2
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Барселона
2 : 0
Хетафе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
был в запасе
Барселона
2
Хетафе
0
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Хетафе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
22:30
Хетафе
0 : 0
Реал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
22:30
был в запасе
Хетафе
0
Реал
0
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:00
Хетафе
3 : 0
Севилья
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:00
минуты: 77' - 90'
Хетафе
3
Севилья
0
минуты: 77' - 90'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:00
Вальядолид
2 : 2
Хетафе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:00
был в запасе
Вальядолид
2
Хетафе
2
был в запасе
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
15:00
Хетафе
1 : 0
Атлетик
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
15:00
был в запасе
Хетафе
1
Атлетик
0
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
15:00
Хетафе
0 : 2
Леганес
90'
90'
90'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
15:00
был в запасе
Хетафе
0
Леганес
2
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
Валенсия
0 : 0
Хетафе
78'
78'
78'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
был в запасе
Валенсия
0
Хетафе
0
был в запасе
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:45
Хетафе
2 : 1
Уэска
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:45
был в запасе
Хетафе
2
Уэска
1
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
18:15
Бетис
1 : 2
Хетафе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
18:15
был в запасе
Бетис
1
Хетафе
2
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
2 : 1
Райо Вальекано
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
23:00
Эйбар
2 : 2
Хетафе
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
3 : 1
Сельта
69'
69'
69'
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
15:00
минуты: 61' - 90'
Хетафе
3
Сельта
1
минуты: 61' - 90'
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
15:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
22'
22'
22'
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:15
Атлетико
2 : 0
Хетафе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:15
был в запасе
Атлетико
2
Хетафе
0
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:45
Вильярреал
1 : 2
Хетафе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:45
был в запасе
Вильярреал
1
Хетафе
2
был в запасе
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
22:45
Хетафе
1 : 2
Барселона
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
22:45
был в запасе
Хетафе
1
Барселона
2
был в запасе
21.12.2018
21 дек. 2018
пт
21:30
Жирона
1 : 1
Хетафе
90'
90'
90'
21.12.2018
21 дек. 2018
пт
21:30
был в запасе
Жирона
1
Хетафе
1
был в запасе