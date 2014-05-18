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Хавьер Чика
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
71'
71'
71'
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
71'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Бетис
4 : 3
Вальядолид
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 70'
Бетис
4
Вальядолид
3
минуты: 1' - 70'
4.05.2014
4 мая 2014
вс
13:00
Альмерия
3 : 2
Бетис
4.05.2014
4 мая 2014
вс
13:00
минуты: 82' - 90'
Альмерия
3
Бетис
2
минуты: 82' - 90'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
22:59
Бетис
0 : 1
Реал Сосьедад
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
22:59
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
Райо Вальекано
3 : 1
Бетис
80'
80'
80'
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
80'
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:00
Бетис
0 : 2
Севилья
62'
62'
62'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:00
минуты: 41' - 90'
Бетис
0
Севилья
2
минуты: 41' - 90'
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
19:00
Барселона
3 : 1
Бетис
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
19:00
был в запасе
Барселона
3
Бетис
1
был в запасе
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:59
Бетис
1 : 2
Малага
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:59
минуты: 1' - 85'
Бетис
1
Малага
2
минуты: 1' - 85'
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
Леванте
1 : 3
Бетис
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Бетис
3
минуты: 1' - 90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
19:00
Бетис
0 : 2
Атлетико
23.03.2014
23 марта 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
Эльче
0 : 0
Бетис
73'
73'
73'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эльче
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
2.03.2014
2 марта 2014
вс
14:00
Вильярреал
1 : 1
Бетис
70'
70'
70'
2.03.2014
2 марта 2014
вс
14:00
минуты: 57' - 90'
Вильярреал
1
Бетис
1
минуты: 57' - 90'
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
19:00
Бетис
0 : 2
Атлетик
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
19:00
был в запасе
Бетис
0
Атлетик
2
был в запасе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
14:00
Гранада
1 : 0
Бетис
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
14:00
был в запасе
Гранада
1
Бетис
0
был в запасе
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:59
Сельта
4 : 2
Бетис
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:59
был в запасе
Сельта
4
Бетис
2
был в запасе
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
Бетис
0 : 5
Реал
78'
78'
78'
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Реал
5
минуты: 1' - 90'
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
Бетис
1 : 2
Осасуна
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
был в запасе
Бетис
1
Осасуна
2
был в запасе
4.01.2014
4 янв. 2014
сб
20:00
Вальядолид
0 : 0
Бетис
4.01.2014
4 янв. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
Бетис
0 : 1
Альмерия
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 73'
Бетис
0
Альмерия
1
минуты: 1' - 73'
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
19:00
Реал Сосьедад
5 : 1
Бетис
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
5
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
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