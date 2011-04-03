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Давид Гарсиа
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
18:00
Эспаньол
1 : 2
Расинг
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 34'
Эспаньол
1
Расинг
2
минуты: 1' - 34'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Малага
2 : 0
Эспаньол
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Малага
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Эспаньол
2 : 0
Депортиво
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 90'
6.03.2011
6 марта 2011
вс
19:00
Леванте
1 : 0
Эспаньол
64'
64'
64'
6.03.2011
6 марта 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 88'
Леванте
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 88'
1.03.2011
1 марта 2011
вт
22:00
Эспаньол
1 : 2
Мальорка
1.03.2011
1 марта 2011
вт
22:00
был в запасе
Эспаньол
1
Мальорка
2
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
Эспаньол
4 : 1
Реал Сосьедад
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
4
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Осасуна
4 : 0
Эспаньол
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Осасуна
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 46'
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
20:00
Альмерия
3 : 2
Эспаньол
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Альмерия
3
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
22:00
Эспаньол
1 : 5
Барселона
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
22:00
минуты: 81' - 90'
Эспаньол
1
Барселона
5
минуты: 81' - 90'
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Атлетик
2 : 1
Эспаньол
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Атлетик
2
Эспаньол
1
был в запасе
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
19:00
Эспаньол
1 : 0
Спортинг
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Эспаньол
1
Спортинг
0
был в запасе
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
23:55
Эспаньол
1 : 0
Малага
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
23:55
был в запасе
Эспаньол
1
Малага
0
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
Депортиво
3 : 0
Эспаньол
43'
43'
43'
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Депортиво
3
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Эспаньол
2 : 1
Леванте
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Мальорка
0 : 1
Эспаньол
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
21:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Эспаньол
52'
52'
52'
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
22:55
Реал
3 : 0
Эспаньол
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
22:55
минуты: 1' - 46'
Реал
3
Эспаньол
0
минуты: 1' - 46'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
19:00
Эспаньол
1 : 0
Альмерия
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Альмерия
0
минуты: 1' - 90'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
20:00
Вильярреал
4 : 0
Эспаньол
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:00
Эспаньол
3 : 1
Хетафе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
3
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'