Андре Ленц
№12
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 0
Штутгарт
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 17:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Штутгарт
0
был в запасе
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 17:30
Вердер
4 : 1
Вольфсбург
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 17:30
был в запасе
Вердер
4
Вольфсбург
1
был в запасе
3.12.2011 3 дек. 2011 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 2
Майнц
3.12.2011 3 дек. 2011 сб 17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Майнц
2
был в запасе
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 17:30
Аугсбург
2 : 0
Вольфсбург
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Вольфсбург
0
был в запасе
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 17:30
Вольфсбург
4 : 1
Ганновер-96
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 17:30
был в запасе
Вольфсбург
4
Ганновер-96
1
был в запасе
5.11.2011 5 нояб. 2011 сб 17:30
Боруссия
5 : 1
Вольфсбург
5.11.2011 5 нояб. 2011 сб 17:30
был в запасе
Боруссия
5
Вольфсбург
1
был в запасе
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 3
Герта
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Герта
3
был в запасе
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 19:30
Гамбург
1 : 1
Вольфсбург
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 19:30
был в запасе
Гамбург
1
Вольфсбург
1
был в запасе
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 1
Нюрнберг
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 16:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Нюрнберг
1
был в запасе
1.10.2011 1 окт. 2011 сб 16:30
Байер
3 : 1
Вольфсбург
1.10.2011 1 окт. 2011 сб 16:30
был в запасе
Байер
3
Вольфсбург
1
был в запасе
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 16:30
Вольфсбург
1 : 0
Кайзерслаутерн
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 16:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Кайзерслаутерн
0
был в запасе
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 16:30
Хоффенхайм
3 : 1
Вольфсбург
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 16:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Вольфсбург
1
был в запасе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 18:30
Вольфсбург
2 : 1
Шальке-04
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 18:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Шальке-04
1
был в запасе
6.08.2011 6 авг. 2011 сб 16:30
Кельн
0 : 3
Вольфсбург
6.08.2011 6 авг. 2011 сб 16:30
был в запасе
Кельн
0
Вольфсбург
3
был в запасе