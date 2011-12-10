Матч завершен
Вердер
Бремен
Папастатопулос 18
Писарро 45
Розенберг 55
Арнаутович 71
4:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Шефер 86
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
10 дек. 2011, 17:30 МСК
10.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Вольф
Андреас Вольф
71
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
18'
18'
60
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Тринкс
Флориан Тринкс
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
45'
45'
73
0
Розенберг
Маркус Розенберг
55'
55'
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Предль
Себастьян Предль
0
Весли
Весли
0
Трибулл
Том Трибулл
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
71'
0
Вагнер
Сандро Вагнер
0
Ти
Леннарт Ти
Вольфсбург
мин
0
Тэлке
Бьярне Тэлке
90
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
86'
86'
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Крис
Крис
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Дежага
Ашкан Дежага
90
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
46
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
0
Ороско
Йохандри Ороско
77
Запасные
0
Ленц
Андре Ленц
0
Русс
Марко Русс
0
Полак
Ян Полак
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Юнссон
Расмус Юнссон
0
Полтер
Себастьян Полтер