Йорис Матейсен
№4
Защитник
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
Фейеноорд
1 : 2
Рома
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
был в запасе
Фейеноорд
1
Рома
2
был в запасе
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
Рома
1 : 1
Фейеноорд
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
был в запасе
Рома
1
Фейеноорд
1
был в запасе