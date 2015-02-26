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Лента
Матч-центр
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Йорис Матейсен
№4
Защитник
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
чемпионат европы групповой раунд
испания. примера
испания. кубок
отборочные матчи к че-2012
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
2009/2010
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
Фейеноорд
1 : 2
Рома
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
был в запасе
Фейеноорд
1
Рома
2
был в запасе
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
Рома
1 : 1
Фейеноорд
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
был в запасе
Рома
1
Фейеноорд
1
был в запасе