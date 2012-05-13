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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Рондон 49
1:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
13 мая 2012, 21:00 МСК
13.05.2012, 21:00 МСК
воскресенье
Составы
Малага
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Матейсен
Йорис Матейсен
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Хоакин
Хоакин
87
0
Камачо
Игнасио Камачо
90
0
Элизеу
Элизеу
69
0
Иско
Иско
90
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
49'
49'
75
Запасные
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Дуда
Дуда
0
Ресио
Ресио
0
Буонанотте
Диего Буонанотте
0
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
0
Фернандес
Себастьян Фернандес
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
46
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Менендес
Серхио Менендес
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
46
0
Трехо
Оскар Трехо
66
0
Сангой
Гастон Сангой
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Орфилья
Педро Орфилья
0
Гарсиа
Мойсес Гарсиа
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Касес
Начо Касес
0
Билич
Мате Билич
0
Колунга
Адриан Колунга