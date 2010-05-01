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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Кайседо 79
1:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Апоньо 43
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
1 мая 2010, 19:00 МСК
1.05.2010, 19:00 МСК
суббота
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Малага
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Мтилига
Патрик Мтилига
61
0
Гонсалес
Иван Гонсалес
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
90
0
Фернандо
Фернандо
46
0
Апоньо
Апоньо
43'
43'
66
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Торибио
Даниэл Торибио
90
0
Баха
Набиль Баха
90
0
Бенашур
Селим Бенашур
90
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Ману
Ману
0
Ороско
Ороско
0
Луке
Альберт Луке
0
Вальдо
Вальдо
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
79'
0
Обинна
Виктор Обинна
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
83
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
74
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Моран
Луис Моран
76
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Кармело
Кармело
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Билич
Мате Билич