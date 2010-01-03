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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Арнолен 45
Канелья 69
2:2
Матч завершен
Малага
Малага
Дуда 9
Велигтон 60
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
3 янв. 2010, 19:00 МСК
3.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
31
0
Канелья
Роберто Канелья
69'
69'
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
45'
45'
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Камачо
Диего Камачо
66
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
46
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
90
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Кармело
Кармело
0
Мичел
Мичел
0
Матео
Кике Матео
Малага
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Мтилига
Патрик Мтилига
90
0
Ману
Ману
90
0
Велигтон
Велигтон
60'
60'
90
0
Гонсалес
Иван Гонсалес
90
0
Дуда
Дуда
9'
9'
70
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Хуанито
Хуанито
60
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баха
Набиль Баха
51
0
Форестьери
Фернандо Форестьери
90
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Луке
Альберт Луке
0
Апоньо
Апоньо
0
Эдиньо
Эдиньо
0
Бенашур
Селим Бенашур
0
Педрито
Педрито