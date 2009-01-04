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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Лоло 34
1:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
4 янв. 2009, 19:00 МСК
4.01.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Малага
мин
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
90
0
Начо
Начо
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Росарио
Элдер Росарио
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
84
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Лоло
Лоло
34'
34'
90
0
Баха
Набиль Баха
90
0
Адриан
Адриан
87
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Луке
Альберт Луке
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Анхель
Мигель Анхель
0
Эдиньо
Эдиньо
0
Фернандо
Фернандо
Спортинг
мин
0
Санчес
Серхио Санчес
90
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
90
0
Камара
Рауль Камара
90
0
Херард
Херард
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
46
0
Сесилия
Педро Сесилия
68
0
Билич
Мате Билич
90
Запасные
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Неру
Франсиско Борха Неру
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Моран
Луис Моран
0
Баррал
Давид Баррал