Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Малага
Малага
Баптиста 10
Элизеу 68
2:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
10 мая 2011, 22:00 МСК
10.05.2011, 22:00 МСК
вторник
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Малага
мин
0
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
0
Элизеу
Элизеу
68'
68'
90
0
Стадсгаард
Крис Стадсгаард
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
79
0
Камачо
Игнасио Камачо
90
0
Апоньо
Апоньо
69
0
Фернандес
Себастьян Фернандес
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
10'
10'
90
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
38
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Велигтон
Велигтон
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Мареска
Энцо Мареска
0
Силва
Сандро Силва
0
Ресио
Ресио
0
Хуанми
Хуанми
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
61
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Моран
Луис Моран
70
0
Билич
Мате Билич
90
0
Сангой
Гастон Сангой
46
Запасные
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Кармело
Кармело
0
Ново
Начо Ново
0
Баррал
Давид Баррал