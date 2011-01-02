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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 42
1:2
Матч завершен
Малага
Малага
Велигтон 45
Апоньо 59
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
2 янв. 2011, 20:00 МСК
2.01.2011, 20:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
42'
42'
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
63
0
Кармело
Кармело
60
0
Сангой
Гастон Сангой
90
Запасные
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Канелья
Роберто Канелья
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Ново
Начо Ново
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран
Малага
мин
0
Арнау
Франсеск Арнау
90
0
Мтилига
Патрик Мтилига
90
0
Элизеу
Элизеу
88
0
Велигтон
Велигтон
45'
45'
90
0
Стадсгаард
Крис Стадсгаард
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
90
0
Апоньо
Апоньо
59'
59'
90
0
Ресио
Ресио
90
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
70
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
77
Запасные
0
Галатто
Родриго Галатто
0
Росарио
Элдер Росарио
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Портильо
Франциско Портильо
0
Силва
Сандро Силва
0
Фернандо
Фернандо
0
Баха
Набиль Баха