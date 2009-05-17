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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Херард 24
Росарио 53
2:1
Матч завершен
Малага
Малага
Велигтон 38
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
17 мая 2009, 18:00 МСК
17.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Матео
Кике Матео
90
0
Камара
Рауль Камара
81
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Херард
Херард
24'
24'
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
87
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
90
0
Сесилия
Педро Сесилия
76
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Андреу
Андреу
0
Мичел
Мичел
0
Билич
Мате Билич
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Малага
мин
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
90
0
Начо
Начо
78
0
Велигтон
Велигтон
38'
38'
90
0
Росарио
Элдер Росарио
53'
53'
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
90
0
Анхель
Мигель Анхель
60
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Баха
Набиль Баха
59
0
Луке
Альберт Луке
90
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Эдиньо
Эдиньо
0
Фернандо
Фернандо
0
Адриан
Адриан
0
Адриану Феррейра
Адриану Феррейра