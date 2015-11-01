Матч завершен
Спортинг
Хихон
Халилович 27
1:0
Матч завершен
Малага
Малага
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
1 нояб. 2015, 20:15 МСК
1.11.2015, 20:15 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
14
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
11
Лора
Альберто Лора
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
90
17
Омар
Омар
90
30
Перес
Пабло Перес
63
25
Халилович
Ален Халилович
27'
27'
90
23
Джони
Джони
76
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
83
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
28
Мере
Хорхе Мере
3
Менендес
Алекс Менендес
7
Муньис
Хуан Муньис
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
21
Уго
Уго
27
Иглесиас
Серхио Иглесиас
Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
19
Бока
Артур Бока
76
3
Велигтон
Велигтон
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
2
Альбентоса
Рауль Альбентоса
90
6
Камачо
Игнасио Камачо
28
7
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
14
Ресио
Ресио
90
22
Тигадуини
Аднан Тигадуини
59
31
Форнальс
Пабло Форнальс
90
9
Шарлес
Шарлес
90
Запасные
13
Очоа
Гильермо Очоа
23
Торрес
Мигель Торрес
24
Филипенко
Егор Филипенко
17
Дуда
Дуда
5
Эшпинью
Фабиу Эшпинью
28
Хуанпи
Хуанпи
20
Чоп
Дуйе Чоп