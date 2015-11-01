Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Халилович 27
1:0
Матч завершен
Малага
Малага
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
1 нояб. 2015, 20:15 МСК
1.11.2015, 20:15 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
14
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
11
Лора
Альберто Лора
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
90
17
Омар
Омар
90
30
Перес
Пабло Перес
63
25
Халилович
Ален Халилович
27'
27'
90
23
Джони
Джони
76
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
83
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
28
Мере
Хорхе Мере
3
Менендес
Алекс Менендес
7
Муньис
Хуан Муньис
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
21
Уго
Уго
27
Иглесиас
Серхио Иглесиас
Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
19
Бока
Артур Бока
76
3
Велигтон
Велигтон
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
2
Альбентоса
Рауль Альбентоса
90
6
Камачо
Игнасио Камачо
28
7
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
14
Ресио
Ресио
90
22
Тигадуини
Аднан Тигадуини
59
31
Форнальс
Пабло Форнальс
90
9
Шарлес
Шарлес
90
Запасные
13
Очоа
Гильермо Очоа
23
Торрес
Мигель Торрес
24
Филипенко
Егор Филипенко
17
Дуда
Дуда
5
Эшпинью
Фабиу Эшпинью
28
Хуанпи
Хуанпи
20
Чоп
Дуйе Чоп