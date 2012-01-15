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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Гальвез 36
Трехо 90
2:1
Матч завершен
Малага
Малага
ван Нистелрой 88
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
15 янв. 2012, 21:45 МСК
15.01.2012, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
36'
36'
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
83
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Каштру
Андре Каштру
79
0
Ново
Начо Ново
71
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Трехо
Оскар Трехо
90'
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Орфила
Педро Орфила
0
Билич
Мате Билич
Малага
мин
0
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Элизеу
Элизеу
71
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Матейсен
Йорис Матейсен
83
0
Санчес
Серхио Санчес
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Иско
Иско
90
0
Фернандес
Себастьян Фернандес
59
0
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
88'
88'
90
Запасные
0
Фрейшанет Вьехо
Поль Фрейшанет Вьехо
0
Гамес
Хесус Гамес
0
Велигтон
Велигтон
0
Мареска
Энцо Мареска
0
Буонанотте
Диего Буонанотте
0
Хуанми
Хуанми
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон