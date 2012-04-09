Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Малага
Малага
Иско 22
Касорла 64
ван Нистелрой 84
3:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
9 апр. 2012, 22:00 МСК
9.04.2012, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Малага
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
75
0
Матейсен
Йорис Матейсен
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Касорла
Санти Касорла
64'
64'
85
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Мареска
Энцо Мареска
90
0
Иско
Иско
22'
22'
90
0
Фернандес
Себастьян Фернандес
60
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
0
Рубен
Рубен
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Дуда
Дуда
0
Портильо
Франциско Портильо
0
Буонанотте
Диего Буонанотте
0
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
84'
Расинг
мин
0
Фернандес
Марио Фернандес
48
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Кеннеди
Кеннеди
65
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
0
Луке
Хулиан Луке
24
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
90
Запасные
0
Сотрес
Даниэль Сотрес
0
Барба
Осмар Барба
0
Колса
Гонсало Колса
0
Арана
Мануэль Арана
0
Гульон
Маркос Гульон
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Мунитис
Педро Мунитис