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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:3
Матч завершен
Малага
Малага
Велигтон 9
Кайседо 35
Обинна 66
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
14 февр. 2010, 19:00 МСК
14.02.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Моратон
Хосе Моратон
58
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Морал
Тони Морал
58
0
Диоп
Папакоули Диоп
67
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Каналес
Серхио Каналес
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
90
Запасные
0
Барба
Осмар Барба
0
Колса
Гонсало Колса
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Арана
Мануэль Арана
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Марио
Марио
0
Хиско
Хиско
Малага
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Ману
Ману
90
0
Степанов
Милан Степанов
90
0
Велигтон
Велигтон
9'
9'
90
0
Гаспар
Маноло Гаспар
90
0
Дуда
Дуда
85
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Хави Лопес
Хави Лопес
62
0
Торибио
Даниэл Торибио
90
0
Бенашур
Селим Бенашур
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
35'
35'
66
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Хуанито
Хуанито
0
Луке
Альберт Луке
0
Портильо
Франциско Портильо
0
Вальдо
Вальдо
0
Обинна
Виктор Обинна
66'
0
Баха
Набиль Баха