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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Дуда 72
1:2
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Арана 37
Моррис 80
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
19 сент. 2009, 21:00 МСК
19.09.2009, 21:00 МСК
суббота
Составы
Малага
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
72'
72'
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Баха
Набиль Баха
90
0
Бенашур
Селим Бенашур
46
0
Вальдо
Вальдо
54
0
Обинна
Виктор Обинна
90
0
Луке
Альберт Луке
66
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Куадрадо
Иван Куадрадо
0
Ману
Ману
0
Апоньо
Апоньо
0
Эдиньо
Эдиньо
0
Торрес
Хавьер Торрес
0
Форестьери
Фернандо Форестьери
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сепси
Ласло Сепси
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Моррис
Насиф Моррис
80'
80'
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Серрано
Оскар Серрано
85
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Арана
Мануэль Арана
37'
37'
79
0
Геихо
Алекс Геихо
69
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Колса
Гонсало Колса
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Морал
Тони Морал
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия