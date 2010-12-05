Матч завершен
Малага
Малага
Элизеу 28
Ресио 43
Рондон 52
Рондон 54
4:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Розенберг 45
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
5 дек. 2010, 19:00 МСК
5.12.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Малага
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Мтилига
Патрик Мтилига
90
0
Элизеу
Элизеу
28'
28'
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Стадсгаард
Крис Стадсгаард
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
75
0
Силва
Сандро Силва
61
0
Ресио
Ресио
43'
43'
90
0
Фернандес
Себастьян Фернандес
90
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
52'
54'
52', 54'
89
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Гонсалес
Иван Гонсалес
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
0
Портильо
Франциско Портильо
0
Фернандо
Фернандо
0
Хуанми
Хуанми
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Перес
Франсис Перес
61
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
61
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
45'
45'
71
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Понсе
Вальдо Понсе
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Боладо
Иван Боладо
0
Ариэль
Ариэль