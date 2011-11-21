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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Арана 70
1:3
Матч завершен
Малага
Малага
Иско 48
Гонсалес 65
Фернандес 89
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
21 нояб. 2011, 22:59 МСК
21.11.2011, 22:59 МСК
понедельник
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
60
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
65'
65'
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Арана
Мануэль Арана
70'
70'
90
0
Коне
Мамаду Коне
46
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
0
Колса
Гонсало Колса
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Циолис
Александрос Циолис
0
Луке
Хулиан Луке
0
Стуани
Кристиан Стуани
Малага
мин
0
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Матейсен
Йорис Матейсен
90
0
Гамес
Хесус Гамес
84
0
Дуда
Дуда
75
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Иско
Иско
48'
48'
90
0
Фернандес
Себастьян Фернандес
89'
89'
90
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
66
Запасные
0
Рубен
Рубен
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Мареска
Энцо Мареска
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Буонанотте
Диего Буонанотте
0
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
0
Хуанми
Хуанми