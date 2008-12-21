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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Валера 67
1:1
Матч завершен
Малага
Малага
Баха 38
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
21 дек. 2008, 19:00 МСК
21.12.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Хуанхо
Эспозито Хуанхо
54
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Валера
Хуан Валера
67'
67'
90
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Люксен
Петер Люксен
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
90
Запасные
0
Ориоль
Ориоль
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Гонсалвес
Хорхе Гонсалвес
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
Малага
мин
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
90
0
Начо
Начо
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Росарио
Элдер Росарио
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Баха
Набиль Баха
38'
38'
90
0
Луке
Альберт Луке
65
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Куадрадо
Иван Куадрадо
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Марти
Пере Марти
0
Фернандо
Фернандо
0
Адриан
Адриан