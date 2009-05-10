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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Луке 87
1:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
10 мая 2009, 18:00 МСК
10.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Малага
мин
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
90
0
Начо
Начо
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Росарио
Элдер Росарио
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Баха
Набиль Баха
77
0
Луке
Альберт Луке
87'
87'
90
0
Адриан
Адриан
61
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Россато
Адриану Россато
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Луке
Хосе Луке
0
Анхель
Мигель Анхель
0
Фернандо
Фернандо
0
Адриану Феррейра
Адриану Феррейра
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сепси
Ласло Сепси
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Морал
Тони Морал
69
0
Люксен
Петер Люксен
86
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Жигич
Никола Жигич
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
46
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Гонсалвес
Хорхе Гонсалвес
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Тчите
Мохамед Тчите