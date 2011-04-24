Матч завершен
Расинг
Сантандер
Розенберг 73
1:2
Матч завершен
Малага
Малага
Баптиста 32
Фернандес 35
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
24 апр. 2011, 18:00 МСК
24.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
60
0
Мунитис
Педро Мунитис
67
0
Розенберг
Маркус Розенберг
73'
73'
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
77
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Арана
Мануэль Арана
0
Луке
Хулиан Луке
0
Боладо
Иван Боладо
Малага
мин
0
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
0
Элизеу
Элизеу
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Гаспар
Маноло Гаспар
90
0
Дуда
Дуда
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Ресио
Ресио
78
0
Фернандес
Себастьян Фернандес
35'
35'
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
32'
32'
90
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
46
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Стадсгаард
Крис Стадсгаард
0
Мтилига
Патрик Мтилига
0
Мареска
Энцо Мареска
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Портильо
Франциско Портильо