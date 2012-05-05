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Кевин Конрад
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2009/2010
5.05.2012
5 мая 2012
сб
16:30
Герта
3 : 1
Хоффенхайм
5.05.2012
5 мая 2012
сб
16:30
был в запасе
Герта
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 3
Нюрнберг
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Нюрнберг
3
был в запасе
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 1
Байер
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Байер
1
был в запасе
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
18:30
Фрайбург
0 : 0
Хоффенхайм
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
18:30
был в запасе
Фрайбург
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
Хоффенхайм
4 : 0
Гамбург
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
был в запасе
Хоффенхайм
4
Гамбург
0
был в запасе
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
18:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
18:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
был в запасе
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Хоффенхайм
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
17:30
был в запасе
Вердер
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Хоффенхайм
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Хоффенхайм
1
был в запасе