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Рубен Гарсия Кальмаче
№8
Полузащитник
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Гранада
0 : 0
Атлетико
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
был в запасе
Гранада
0
Атлетико
0
был в запасе
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:00
Депортиво
1 : 2
Атлетико
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:00
был в запасе
Депортиво
1
Атлетико
2
был в запасе
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
19:00
Малага
2 : 2
Атлетико
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
19:00
минуты: 80' - 90'
Малага
2
Атлетико
2
минуты: 80' - 90'
7.04.2015
7 апр. 2015
вт
21:00
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
7.04.2015
7 апр. 2015
вт
21:00
был в запасе
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
19:00
Кордоба
0 : 2
Атлетико
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
19:00
был в запасе
Кордоба
0
Атлетико
2
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 90' - 90'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
Эспаньол
0 : 0
Атлетико
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
был в запасе
Эспаньол
0
Атлетико
0
был в запасе
8.03.2015
8 марта 2015
вс
23:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
8.03.2015
8 марта 2015
вс
23:00
был в запасе
Атлетико
1
Валенсия
1
был в запасе
1.03.2015
1 марта 2015
вс
21:00
Севилья
0 : 0
Атлетико
1.03.2015
1 марта 2015
вс
21:00
был в запасе
Севилья
0
Атлетико
0
был в запасе
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
22:00
Атлетико
3 : 0
Альмерия
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
22:00
был в запасе
Атлетико
3
Альмерия
0
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
23:00
Сельта
2 : 0
Атлетико
64'
64'
64'
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
23:00
минуты: 46' - 90'
Сельта
2
Атлетико
0
минуты: 46' - 90'
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:00
Эйбар
1 : 3
Атлетико
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:00
минуты: 80' - 90'
Эйбар
1
Атлетико
3
минуты: 80' - 90'
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:00
Атлетико
3 : 1
Райо Вальекано
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:00
был в запасе
Атлетико
3
Райо Вальекано
1
был в запасе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
23:00
Вильярреал
2 : 1
Хетафе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
23:00
минуты: 69' - 90'
Вильярреал
2
Хетафе
1
минуты: 69' - 90'
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
21:00
Севилья
2 : 1
Вильярреал
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
21:00
минуты: 79' - 90'
Севилья
2
Вильярреал
1
минуты: 79' - 90'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
22:00
Вильярреал
2 : 0
Альмерия
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
22:00
минуты: 1' - 38'
Вильярреал
2
Альмерия
0
минуты: 1' - 38'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
18:00
Сельта
1 : 3
Вильярреал
90'
90'
90'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
18:00
минуты: 73' - 90'
Сельта
1
Вильярреал
3
минуты: 73' - 90'
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Вильярреал
0 : 2
Реал
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
0
Реал
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
18:00
Вильярреал
4 : 2
Райо Вальекано
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
4
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
22:00
Гранада
0 : 0
Вильярреал
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
22:00
минуты: 65' - 90'
Гранада
0
Вильярреал
0
минуты: 65' - 90'
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