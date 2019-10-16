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Нидерланды
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Нидерланды
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Рональд Куман
Р. Куман
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Кто может выйти на Евро, а кто потерял шансы, но может попасть через Лигу наций
#Евро-2020 (квалификация)
16 октября 2019, 00:05
Адвокат работает тренером в Голландии в пяти (!) разных десятилетиях. Вся эпоха – в одной картинке
#Дик Адвокат
20 января, 00:43
«Расизм? Тогда мы не играем». Клубы из Нидерландов начнут матчи со второй минуты ради борьбы с дискриминацией
#Нидерланды
20 ноября 2019, 22:45
Вижу, что Нидерланды отказались от названия Голландия. А нам можно? Как правильно? В чем разница?
#Нидерланды
11 октября 2019, 16:51
Как дела с отбором Евро. Расклад по каждой группе – у кого все ок, кто проваливается, чего ждать
#Евро-2020 (квалификация)
11 сентября 2019, 10:51
Мы неправильно понимаем все эти цифры про защитников. Поэтому, например, рекорд ван Дейка − ловушка
#Вирджил ван Дейк
05 августа 2019, 17:44
Переход Де Лигта – самый шумный трансфер межсезонья. А еще год назад о нем никто не знал
#Маттейс де Лигт
29 июня 2019, 22:28
9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010
11 июня 2019, 17:21
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