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Евро-2020
Легкая атлетика
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Жерар Пике
№3
Защитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 февр. 1987 (34) года
Рост
192
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Гризманн ругался с Пике во время матча. И это не первый его конфликт в «Барсе» – как-то он бодался даже с Месси
#Антуан Гризманн
17 февраля, 15:55
Пике вылечил тяжелую травму за три месяца. Вылетел в ноябре, но сенсационно вернулся к Лиге чемпионов
#Жерар Пике
17 февраля, 00:51
Бартомеу ушел из «Барселоны». Что дальше? Кто будет новым президентом? Когда выборы? Месси уйдет? А Куман?
#Барселона
28 октября 2020, 15:05
Что дальше с Месси? Уйдет через год? Его не любит новый тренер? Он перестанет стараться? Разбираем главные вопросы
1
#Лионель Месси
05 сентября 2020, 16:43
1
«Барсу» обвинили в партнерстве с компанией, которая критиковала сотрудников клуба и игроков (даже Месси)
#Барселона
18 февраля 2020, 01:17
Феликс потолкался с Месси – самый яркий момент матча «Атлетико» и «Барсы»
#Лионель Месси
10 января 2020, 01:59
Пике реформировал Кубок Дэвиса. Это одобряют Надаль и Джокович, но не понимает Федерер
#Жерар Пике
26 октября 2019, 12:04
Год назад Пике приобрел клуб. Теперь он рвется в Сегунду, мечтает об ЛЧ и строит семейную атмосферу
#Жерар Пике
16 октября 2019, 16:36
#
новости спорта
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
Пике попал в заявку на матч Лиги чемпионов с «ПСЖ». Он не играл с ноября из-за травмы
16 февраля, 14:53
Месси будет капитаном «Барселоны» в следующем сезоне
12 сентября 2020, 15:39
«Я готов уйти, если нужна свежая кровь. Мы достигли дна», – Пике после 2:8 от «Баварии»
15 августа 2020, 00:54
Бускетс повторил рекорд Роналду: 200 побед в Примере в 264 матчах
14 июня 2020, 09:29
У игроков «Барселоны» есть чат в ватсапе: они добавляют туда мадридских журналистов, шлют им эмодзи свиней и удаляют из чата
29 марта 2019, 15:59