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Вадим Карпов
№62
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 июля 2002 (18) лет
Рост
191
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Игрок «Динамо» разбил нос Карпову из ЦСКА. Очень много крови – и замена 🩸
1
#Вадим Карпов
18 октября 2020, 18:00
1
Все просто: «Зенит» – лидер России по голам в первые 15 минут, а ЦСКА – худший
#Зенит
20 июня 2020, 22:45
ЦСКА опять прессуют – два пенальти и две красные с «Ростовом». Но за что удалили Карпова?
#РПЛ
09 марта 2020, 15:45
«Если это красная, то Азмун на Облякове заработал 5 лет лагерей». Удаления ЦСКА – котел эмоций и отсылки с кармой
#ЦСКА
09 марта 2020, 15:33
Гончаренко не устал от ошибок Карпова? Опять одни привозы – теперь в дерби
#Вадим Карпов
04 марта 2020, 20:25
ЦСКА укатал «Краснодар» молодежью: восьми игрокам стартового состава – не больше 21 года
#ЦСКА
22 сентября 2019, 21:55
Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах
#ЦСКА
19 сентября 2019, 23:52
#
новости спорта
Диагноз Карпова – перелом носа, сотрясение, черепно-мозговая травма
19 октября 2020, 10:10
17-летний Карпов сыграл в двух проигранных матчах ЦСКА. В обоих тренеры соперника признались, что специально атаковали через его зону
24 октября 2019, 23:21