Уго Льорис
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 дек. 1986 (34) года
Рост
188
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Льорис редко отбивает пенальти, но именно против «Ман Сити» у него получается
#Уго Льорис
02 февраля 2020, 21:23
Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
#Ницца
22 декабря 2019, 11:37
Жесткое приземление Льориса на руку: пять минут приводили в чувство, унесли на носилках
#Уго Льорис
05 октября 2019, 16:00
Льорис − титан. Он прошел через замкнутость, смерть мамы, конкуренцию и стыдные ошибки
#Уго Льорис
01 июня 2019, 17:54
Чудо-победа «Тоттенхэма» над «Ман Сити»: отбитый пенальти, травма Кейна, рекорд стадиона
#Тоттенхэм
09 апреля 2019, 23:52
# новости спорта
Нойер – лучший вратарь десятилетия. Де Хеа вошел в десятку
16 января, 09:49