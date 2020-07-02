Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Александр Соболев
Квинси Промес
Александр Головин
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Евгений Луценко
Лионель Месси
Андрей Мостовой
Эрлинг Браут Холанд
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
Россия
Словакия
Косово
США
Исландия
Нидерланды
Мальта
Норвегия
Бельгия
Китай
Армения
Краснодар
Манчестер Сити
ЦСКА
Бавария
Зенит
Монако
Реал
РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед
Локомотив
Ливерпуль
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Трент Александер-Арнольд
№66
Защитник
Подписаться
Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 окт. 1998 (22) года
Рост
175
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Что случилось с «Ливерпулем»
1
#Ливерпуль
16 февраля, 16:50
1
Шахматы – любовь Трента из «Ливерпуля». Играет везде и продержался против гроссмейстера лучше, чем Билл Гейтс
#Трент Александер-Арнольд
02 июля 2020, 17:45
Перед голом Фабиньо в штрафной «Ливерпуля» два раза сыграли рукой. Но мяч все равно засчитали
#Ливерпуль
10 ноября 2019, 20:40
В «Ливерпуле» играют уникальные крайние защитники. Соперники их ненавидят
#Лига чемпионов
01 июня 2019, 13:03
Разбираем тот самый гол «Ливерпуля» с углового. Кажется, никто не понял, как они это сделали
#Ливерпуль
08 мая 2019, 01:59
Камбэк «Ливерпуля» – Голливуд и счастье. 7 причин
#Лига чемпионов
08 мая 2019, 00:45
#
новости спорта
Семь голов «Ливерпуля» = семь разных ассистентов. Это первый случай в АПЛ
19 декабря 2020, 17:59
Месси, Роналду и Рамос вошли в символическую сборную 2020 года от IFFHS
06 декабря 2020, 15:52
У Трента из «Ливерпуля» 77 побед в первых 100 играх в АПЛ. Больше только у Эдерсона
01 ноября 2020, 13:09
Александер-Арнольд сделал 25 ассистов в АПЛ. Только два игрока были моложе, когда достигли этой отметки
25 февраля 2020, 10:05