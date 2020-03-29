Тони Кроос
№8
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 янв. 1990 (31) год
Рост
180
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Кроос повторил гол из Суперкубка Испании: закрутил с углового, но в детские ворота
#Тони Кроос
29 марта 2020, 21:50
«Реал» – главный вызов в жизни Азара
#Эден Азар
30 мая 2019, 16:10
# новости спорта
Кроос: «С Фликом была проблема на ЧМ-2014: он несколько раз будил меня на завтрак»
23 декабря 2020, 19:09