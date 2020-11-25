Хын-Мин Сон
№7
Нападающий
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
8 июля 1992 (28) лет
Рост
183
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Почему русские футболисты не служат в армии? Если молодой футболист уедет в иностранный клуб? Как это устроено в других странах?
1
#Футбол
23 февраля, 16:10
1
11 самых красивых голов года. Суарес, Сон и девушка из Коста-Рики
#ФИФА
25 ноября 2020, 19:30
Ох, «Тоттенхэм» вел 3:0 и упустил победу в добавленное время
1
#Тоттенхэм
18 октября 2020, 21:34
1
Сон забил четыре гола в матче АПЛ. Во всех ему ассистировал Кейн
#Сон Хын Мин
20 сентября 2020, 16:00
Первый матч Моуринью в «Тоттенхэме»: конец неудачным сериям, новый Алли и мемы
#Жозе Моуринью
23 ноября 2019, 18:30
Сон расплакался прямо на поле, когда травмировал соперника
#Андре Гомеш
03 ноября 2019, 22:40
ЛЧ – космос! Почему это матч, который мы не забудем
#Тоттенхэм
17 апреля 2019, 23:57
#Тоттенхэм
17 апреля 2019, 23:57
Чудо-победа «Тоттенхэма» над «Ман Сити»: отбитый пенальти, травма Кейна, рекорд стадиона
#Тоттенхэм
09 апреля 2019, 23:52
#Тоттенхэм
09 апреля 2019, 23:52
# новости спорта
Премия ФИФА The Best: Левандовски – лучший игрок, Клопп – лучший тренер второй год подряд
17 декабря 2020, 22:39
Форвард «Тоттенхэма» Сон отслужит в армии. Он пробежит 30-километровый марш и пройдет учения с ядерным оружием
07 апреля 2020, 15:45