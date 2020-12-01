Слободан Райкович
№41
Защитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Сербия
Дата рождения
3 февр. 1989 (32) года
Рост
191
Вес
88
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Худший тайм «Локо» в ЛЧ. Новый центр полузащиты – мимо, впервые схема в три защитника – провал
1
#Локомотив
01 декабря 2020, 22:31
1
Шесть голов и три удаления – так зарубились «Динамо» и «Локомотив»
#Локомотив
08 ноября 2020, 23:45
Чорлука получил третью травму за месяц. Вышел Райкович – и отбил удар из вратарской
1
#Слободан Райкович
27 октября 2020, 22:47
1
Райкович пришел в «Локомотив» два месяца назад. Сыграл минуту, а теперь вылетел с ангиной
#Слободан Райкович
17 октября 2020, 16:50
«Локо» заплатил за молодого узбека миллион евро, сразу сдал в аренду (лимит) и, возможно, платит ему зп в новом клубе
#Локомотив
15 октября 2020, 15:50
Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается
#Слободан Райкович
06 августа 2020, 19:35
# новости спорта
Райкович покинул «Локомотив». В составе с ним клуб проиграл шесть матчей и свел вничью три
19 января, 20:52
«Локомотив» подписал Райковича
1
13 августа 2020, 13:42
1