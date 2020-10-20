Симон Миньоле
№88
Вратарь
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Команда
Брюгге
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
6 авг. 1988 (32) года
Рост
193
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Матч с «Зенитом» затащил вратарь «Брюгге». Это запасной с серией из четырех игр ЛЧ без поражений
1
#Итан Хорват
20 октября 2020, 22:28
1
В «Брюгге» – коронавирус. Почему так много заболевших? Они не заразят «Зенит»? Играть можно?
1
#Брюгге
20 октября 2020, 16:19
1
Вы смотрели игру «Краснодара», но в Лиге чемпионов были и другие важные матчи
#Лига чемпионов
08 августа 2019, 01:50
# новости спорта
Миньоле отдал голевой пас и повторил достижение Гильерме в Лиге Европы
20 февраля 2020, 22:23